Un hombre fue herido de bala presuntamente durante un incidente de violencia doméstica ocurrido en el barrio Santa Ana, en Salinas, informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a la 1:07 p.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaba sobre los sucesos en la intersección de las carreteras PR- y PR-715 del mencionado municipio.

La presunta agresora se atrincheró en un vehículo con el arma de fuego y ya fue arrestada.

Se desconoce la condición del hombre herido y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama tiene a cargo la pesquisa