El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 12,674 multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito del 15 al 21 de junio en toda la isla.

Se arrestaron a 105 conductores por manejar vehículos de motor en estado de embriaguez, 60 por no contar con la autorización del gobierno, y otras personas por obstrucción a la justicia y violación a las leyes de Armas y Sustancias Controladas.

En las intervenciones se ocuparon 32 piezas de sustancias controladas, de las cuales 23 eran de fentanilo, y las demás de “crack” y marihuana.

Se incautaron cuatro pistolas, un rifle, un revólver, 505 balas y 10 cargadores.

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Se confiscaron ocho vehículos de motor, y recuperaron otros 10 con gravamen de desaparecido, cuatro vehículos todoterreno y cinco motoras.

El total de las fianzas de los casos radicados ascendió a $40,000.

En lo que va de año han ocurrido 112 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 19 menos que los reportados a esta fecha en el 2025.

El único renglón en el que se observa un incremento en las muertes es en la de peatones, con una diferencia de dos más, para un total de 38 casos en los que va de año.

Este fin de semana se reportaron cinco muertes en las carreteras en Trujillo Alto, Gurabo, Comerío, Río Piedras y Canóvanas.