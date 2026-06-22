La fiscal Naylimar Arroyo Colón radicó ayer cargos criminales por asesinato en primer grado, violación a los artículos 6.09, 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas, y por la posesión de sustancias controladas contra Azael Carrucini Torres, de 20 años y residente de Comerío.

La investigación del agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, estableció que ayer, Día de Padres, a eso de la 1:25 a.m. en el sector La Mora del barrio Piñas, en Comerío, Carrucini Torres le dio muerte a Jan José “Junki” Fuentes Guzmán, de 27 años y residente en Aguas Buenas, tras sostener una discusión por el consumo de sustancias controladas de parte del imputado.

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Azael Carrucini Torres enfrenta cargos por asesinato y violación a las leyes de Armas y Sustancias Controladas. ( Suministrada por la Policía )

El joven, que no tenía antecedentes penales, murió a consecuencia de las heridas de bala recibidas.

La juez Cynthia Vázquez, del Tribunal Virtual, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto en los cargos sometidos, fijando una fianza de $2,005,000.

Este fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce al no prestar la fianza impuesta.

La vista preliminar fue pautada para el 3 de julio.