Un hombre murió y otro resultó herido de bala en um tiroteo reportado durante la tarde del domingo en el barrio Carraízo, en Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron entre los kilómetros 4.3 al 4.5 de la carretera PR-843, en la entrada al sector Ciudad Campo, según lo alertó una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 tras escucharse detonaciones.

Al llegar a la escena, agentes adscritos al distrito policiaco de Trujillo Alto encontraron a dos hombres con heridas de bala. Ambos fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir atención médica.

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Uno de heridos, identificado como Joseph Manuel Ojeda Ramos, de 26 años, quien recibió cinco heridas de bala en el costado y la espalda, fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, donde falleció.

Otro joven de 26 años quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, tras recibir una una herida en el costado. Su condición es de cuidado.

Como evidencia se ocupó un automóvil marca Mitsubishi Mirage del año 2001, registrado a nombre de una mujer, y casquillos de bala.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal José Aponte Torres tienen a cargo la pesquisa.