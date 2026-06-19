Un hombre fue asesinado anoche en el barrio Carraízo de Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:47 p.m. en la carretera 175, sector Camino Rosa Flores, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, agentes localizaron el cuerpo sobre el pavimento. La víctima se encontraba amordazada, con el rostro cubierto y parcialmente quemada.

Además, en el área fueron ocupados varios casquillos de bala como parte de la evidencia recopilada por los investigadores.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido divulgada.

La pesquisa está a cargo de la agente López, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con el fiscal Carlos Peña.