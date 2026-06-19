Un hombre fue asesinado anoche en el barrio Carraízo de Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:47 p.m. en la carretera 175, sector Camino Rosa Flores, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, agentes localizaron el cuerpo sobre el pavimento. La víctima se encontraba amordazada, con el rostro cubierto y parcialmente quemada.

Además, en el área fueron ocupados varios casquillos de bala como parte de la evidencia recopilada por los investigadores.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido divulgada.

La pesquisa está a cargo de la agente López, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con el fiscal Carlos Peña.