Una mujer y su hijo fueron apuñalados esta madrugada en medio de un incidente de violencia doméstica en el apartamento donde viven en el edificio 21 del residencial Jardines de Monte Hatillo, en Río Piedras.

Surge de la querella radicada a las 3:55 a.m. de hoy, jueves, que fue cursada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que cuando llegaron los patrulleros les indicaron que los heridos ya habían sido transportados al hospital Dr. Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina.

La perjudicada, que presentaba heridas de defensa en las manos y una más profunda en la espalda, narró que mientras dormía sintió que su pareja, con quien mantiene una relación de nueve años, se sentó en la cama y comenzó a discutir con ella.

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El hombre alegaba que ella le echaba detergente a su comida y de repente le clavó el cuchillo por la espalda. La mujer se volteó, comenzó a gritar y a forcejear para quitarle el arma blanca de las manos.

En ese momento, entró en la habitación su hijo de 18 años, para defender a su progenitora y el agresor le clavó el cuchillo en una pierna.

Los agentes andan tras la pista del hombre cuyo paradero se desconoce.

El caso será referido a la División de Violencia Doméstica del CIC de San Juan.