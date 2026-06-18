La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) advirtió este jueves que el gobierno federal continuará ampliando el proceso de revocación de pasaportes a personas con deudas significativas de pensión alimentaria.

La administradora de ASUME, la licenciada María del Mar Mateu Meléndez, informó que la tercera fase del programa entrará en vigor el 29 de junio y aplicará a personas con balances acumulados de $50,000 o más, así como a quienes tengan dos o más casos cuya deuda combinada alcance esa cifra.

“La expectativa es que, eventualmente, el proceso alcance el umbral establecido en la normativa federal de $2,500 o más en deudas acumuladas. Por eso, nuestro llamado es a que las personas no esperen a recibir una notificación. Este es el momento de comunicarse con ASUME, verificar el estatus de su caso y atender cualquier balance pendiente. Nuestro personal está disponible para orientarlos y ayudarles a identificar alternativas para cumplir con su responsabilidad alimentaria”, expresó Mateu Meléndez en un comunicado.

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La primera fase, iniciada el 8 de mayo, impactó a personas con deudas mayores de $100,000, mientras que la segunda, vigente desde el 1 de junio, aplica a balances de $75,000 o más. Con esta nueva etapa, el umbral baja a $50,000, ampliando el número de personas que podrían verse afectadas.

“Cada fase que anuncia el gobierno federal amplía el universo de personas que podrían enfrentar restricciones para viajar fuera de Estados Unidos. Hemos visto que estas medidas motivan a muchos alimentantes a atender sus casos y ponerse al día. Nuestro interés principal es que los menores reciban el sustento que les corresponde y que los padres comprendan que existen consecuencias cuando las obligaciones alimentarias permanecen desatendidas por largos periodos. Mientras más temprano atiendan su situación, más opciones tendrán disponibles para resolverla”, añadió Mateu Meléndez.

Finalmente, ASUME indicó que su equipo técnico continúa recopilando información para determinar cuántos padres no custodios podrían verse impactados por esta nueva fase.