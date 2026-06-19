La mujer que fue localizada baleada en la tarde de ayer, jueves, en una residencia ubicada en el sector Ánimas del barrio Factor 1, en Arecibo, fue identificada como Iris Yesenia Birriel Carrión, de 41 años, quien vivía en el lugar.

Según informes preliminares, a eso de las 4:06 p.m. se recibió una llamada de alerta sobre una persona con impactos de bala en el lugar y al llegar los patrulleros encontraron el cuerpo de la mujer con heridas de bala en su cuerpo.

Al presente, no se ha establecido el motivo del crimen, pero la línea de investigación no está dirigida hacia un feminicidio íntimo en esta etapa, indicó el teniente José Santiago, supervisor de la División de Homicidios del CIC de Arecibo.

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La víctima, quien vivía sola en condiciones no aptas para habitar, presuntamente tenía problemas de adicción a sustancias controladas.

Birriel Carrión no tenía antecedentes penales.

Se ocuparán vídeos de cámaras de seguridad aledaños a la escena en busca de pistas para esclarecer el asesinato.

Como parte de la pesquisa, se ocupó un vehículo abandonado cerca de un parque en el que se observaron casquillos entre el cristal frontal y el bonete. El mismo fue sellado mientras un juez expide una orden de registro y allanamiento.

El agente Edwin Calderón, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo, junto al fiscal Ismael Ortiz investigaron la escena.