Un menor de edad que conducía una motora, junto a una pasajera, resultaron heridos de gravedad anoche tras estrellarse contra un vehículo en la intersección de la carretera PR-2 con la avenida Don Pelayo, en Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación, el menor manejaba una motora Yiben modelo YB150 del año 2023 y presuntamente se comió la luz roja del semáforo en la intersección, impactando con la parte frontal a un vehículo Honda Civic negro del año 2024, a eso de las 11:10 p.m.

Tanto el conductor como la pasajera de la motora salieron expulsados tras el impacto. Ambos fueron transportados a Centro Médico en condición de cuidado.

Por otro lado, la conductora del Honda Civic fue sometida a la prueba de alcohol, la cual arrojó 0%, según las autoridades.

El agente Juan Collazo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Mario Soto, quien ordenó la ocupación de los vehículos como parte del proceso investigativo.