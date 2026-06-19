Un hombre fue asesinado a tiros anoche frente a una residencia ubicada en la calle 12 de Puerto Nuevo, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 7:47 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar al lugar, agentes localizaron el cuerpo baleado. En la escena también fueron ocupados varios casquillos de bala.

La víctima no ha sido identificada al momento. Fue descrita como una persona de tez negra, de aproximadamente 190 libras de peso y 5 pies con 6 pulgadas de estatura, ojos marrones, barba en crecimiento y cabello negro trenzado.

Al momento del crimen, vestía una camiseta negra enrollada en el cuello, un pantalón corto con diseño de un toro, chancletas negras marca Nike y ropa interior roja.

La investigación quedó en manos del agente Rafael Pérez, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, junto al fiscal Iván Rivera Labrador.