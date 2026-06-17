Un hombre murió esta mañana en la celda de la estación de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

Los sucesos se reportaron a las 10:49 a.m. de hoy, miércoles, cuando el detenido, que no ha sido identificado, se desplomó en la celda.

Cuando los paramédicos llegaron confirmaron que no tenía signos vitales.

Será la autopsia la que revele las causas de la muerte del hombre de 55 años.

Este fue detenido ayer por el delito de posesión de sustancias controladas en San Germán.

El sargento Juan Rodríguez, adscrito a la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) y el fiscal Andy Rodríguez, investigan los hechos.