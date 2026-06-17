Agentes de la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón solicitaron la ayuda de la ciudadanía para que provea información que ayude a la identificación y arresto del hombre que aparece en la imagen que figura como sospechoso de robo en la tienda Walmart del centro comercial Plaza Del Sol.

De acuerdo con la investigación de la agente Keyshla García, el 15 de abril el hombre entró en el establecimiento cargando una mochila negra que aparentaba estar vacía.

Posteriormente, un guardia de seguridad se percató que éste tomó varios artículos de distintas góndolas y los colocó en la mochila.

Cuando intentó salir sin pagar, el personal de seguridad interna de la tienda le advirtió que dejara la mercancía y se inició un forcejeo.

El sospechoso expresó que tenía un arma de fuego y huyó con la propiedad robada.

Si tiene información que ayude a esclarecer este caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787)-343-2020 o al teléfono de la Comandancia de Bayamón al (787) 269-2424, extensión 1610.