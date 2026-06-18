El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos reclasificó hoy como un asesinato el caso de un cadáver hallado en la mañana del viernes, 12 de junio, en la carretera PR-946 interior del sector La Coroza en el barrio Placita en Juncos.

El patólogo Javier Sánchez, a cargo de su autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) estableció como causa de muerte una herida de bala en la cabeza.

El occiso fue identificado como Abel Obando Mendoza, de 45 años y vecino de Juncos, quien tenía antecedentes penales por violación a la Ley 54 para la prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Su cadáver fue hallado a eso de las 8:00 a.m. a orillas de la carretera con una herida en la ceja izquierda y abrasiones en la sien del mismo lado y hallaron múltiples en la espalda.

El caso es investigado por el agente Wilfredo Burgos, de la División de Homicidios del CIC de Caguas y la fiscal Wanda Yamil Samalot.