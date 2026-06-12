Sin identificar cadáver hallado a orillas de una carretera en Juncos
Fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.
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El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana en el desvío de la carretera PR-946 interior, sector La Coroza del barrio Placita, en Juncos, informó la oficina de prensa de la Policía.
La llamada de alerta se recibió a las 8:23 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 tras un ciudadano encontrar al occiso a orillas de la carretera y cerca de un cuerpo de agua.
La víctima que no se ha identificada presentaba una contusión en el pómulo izquierdo, hematoma en el ojo izquierdo y una herida en la ceja izquierda.
Vestía un pantalón tipo playero color azul y gris con diseños y tenis color blanco y anaranjado marca Nike.
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Este fue descrito como de tez blanca, cabello negro, 180 libras de peso, 5′10″ de estatura, bigote y barba en crecimiento, un tatuaje en el interior del brazo izquierdo con los nombres de Abel, Judith y Diany, en la muñeca del mismo lado Judiel y en el interior del antebrazo derecho Corina.
Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) trabajó a escena. La autopsia revelará las causas de la muerte.
El caso fue investigado por el agente Wilfredo Burgos, de la División de Homicidios del CIC de Caguas y la fiscal Wanda Yamil Samalot.