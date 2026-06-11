Una mujer de Juana Díaz fue timada con la venta fraudulenta de un perro de la raza Yorkshire Terrier, informó la Policía.

De acuerdo con la querellante, esta acordó con una persona, por vía telefónica, la compra del can, por un total de $2,920. Pero en vez de un pago en efectivo o una transferencia electrónica, el vendedor le solicitó que comprara tarjetas de regalo de Apple por la cantidad mencionada, y le enviara los números por teléfono.

La víctima acudió a la tienda Walmart Supercenter de Coto Laurel en Ponce, donde compró las tarjetas y alegadamente envió la información de estas al número que le proveyeron, con la promesa de que le entregarían el perro a las 3:00 p.m., pero eso nunca ocurrió.

El caso fue investigado por el agente Daniel Rivera, del precinto policíaco de Ponce Este, quien lo refirió al CIC de Ponce.