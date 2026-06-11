El exponente de música urbana, CDobleta, podría pasar entre 27 a 32 años en una prisión federal, tras haberse declarado culpable en la mañana de este jueves de narcotráfico y de posesión de un arma automática para cometer un crimen ante la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Al acoger el acuerdo pactado con la Fiscalía federal, Luis Nomar Isaac Sánchez, que es el nombre de pila del artista, se salvó de ser juzgado por el delito de asesinar al sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez (E.R.V.). Sin embargo, se le vinculó al crimen reportado en la madrugada del 29 de marzo de 2024 a la entrada del residencial público Sabana Abajo, en Carolina, en la estipulación de los delitos cometidos que firmó hoy como parte del “acuerdo de culpabilidad y confiscación de bienes” que pactó.

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Específicamente, al exponente se le eliminaron seis delitos, incluido el de “asesinato relacionado con el uso de un arma de fuego”. Permanecieron activos dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico. Ese crimen fue la muerte del policía.

La recomendación de sentencia pactada entre las partes es de 324 a 384 meses de prisión, dice el acuerdo. Además, se le confiscaron varias armas de fuego y municiones, así como cualquier propiedad adquirida con dinero producto del narcotráfico.

Este acuerdo de culpabilidad es casi similar al presentado ayer por la Fiscalía federal contra Víctor Pérez Fernández, el líder de la ganga y que también fue vinculado a la muerte del sargento. No obstante, a este se le recomendó una sentencia de entre 29 a 34 años de prisión.

Otra diferencia marcada entre los acuerdos es que no se explicó en el expediente de CDobleta su participación en el asesinato del sargento. Sólo se señaló que cargaba armas como parte de sus movidas de narcotráfico y “participó” del crimen “asumiendo que la víctima era de una ganga rival”.

17 Fotos El policía, asesinado en la madrugada del Viernes Santo, fue ascendido póstumamente al rango de sargento, por ofrendar su vida en el cumplimiento del deber.

Aunque no era uno de los líderes de la ganga de narcotráfico que dominaba residenciales públicos de Carolina y San Juan, Isaac Sánchez fue descrito como el “dueño de un punto de drogas”.

“El acusado era responsable de determinar el precio de venta de las sustancias controladas”, dice el acuerdo, que no detalla de cuál punto era el dueño.

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Se destacó, además, que era responsable de distribuir “múltiples kilogramos” de heroína, cocaína, fentanilo y marihuana.

Tras alcanzar este acuerdo, Cdobleta no tendrá que ir a un juicio. El único paso judicial que le falta es la sentencia. La jueza lo citó para el 22 de septiembre.

Este caso criminal se presentó el 5 de diciembre de 2024 e incluía a 56 acusados, la mayoría de los cuales se han declarado culpables.

Sin embargo, por el crimen del policía sólo fueron acusados cinco personas. Además de CDobleta y Pérez Fernández, los otros acusados son Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel López Vega. Estos también llegaron a acuerdos de culpabilidad.

La Fiscalía federal intentó juzgar al grupo bajo la pena de muerte. Sin embargo, trascendió que en medio de las negociaciones para que se declararan culpable se desistió de proseguir un caso bajo la pena máxima.

A diferencia de CDobleta y Pérez Fernández, Concepción Tapia y López Vega sí aceptaron este jueves responsabilidad directa en el asesinato del policía. También aceptaron la culpa del delito de conspiración para cometer narcotráfico.

El acuerdo de López Vega, que recomienda que sea sentenciado entre 24 años y tres meses a 28 años de prisión, indica que “el acusado causó la muerte de E.R.V. mediante el uso de un arma de fuego”.

Mientras, el acuerdo de Concepción Tapia indica que este pudiera recibr una sentencia de entre 24 años y tres meses a 30 años y cuatro meses de cárcel.

También establece que “el acusado causó la muerte de E.R.V. mediante el uso de un arma de fuego”.

El acuerdo alcanzado con González Sáez no se ha publicado, ya que este se declararía culpable el próximo 24 de junio.

La acusación contra la ganga estipula que traficaron desde el 2021 hasta su arresto heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, Tramadol y Clonazepam en varios residenciales públicos, como Sabana Abajo, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, y El Coral, en Carolina, así como Monte Hatillo y Luis Lloréns Torres, en San Juan.