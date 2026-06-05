El líder de la ganga a la que se le imputa el asesinato del agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, en Carolina, solicitó ayer, jueves, declararse culpable, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

La solicitud del cambio de declaración la hizo a través de su abogada, la exfiscal federal María Domínguez.

“El acusado, Víctor Pérez Fernández [1], por medio de su abogado abajo firmante, informa a este Honorable Tribunal que ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos (representado por la Fiscalía federal) y, por lo tanto, solicita respetuosamente que se fije una fecha para una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad”, detalla la moción presentada.

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Víctor José Pérez Fernández. ( Suministrada )

La petición del líder de la ganga, conocido por los nombres de “La Cone/Vitu/Vitikin/Enano”, surge a días en que la persona de más renombre imputada en el crimen del sargento Ramos Vélez, el exponente de música urbana CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, también solicitara declararse culpable tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal.

Los detalles del acuerdo alcanzado por Pérez Fernández, CDobleta y los otros tres acusados por el crimen todavía no se han publicado en el expediente judicial.

De hecho, a Pérez Fernández todavía no se le ha fijado la fecha para establecer ante la jueza que atiende el caso, María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, que se declara culpable. La vista de CDobleta será el próximo jueves.

Según el pliego acusatorio, el 5 de diciembre de 2024 un gran jurado federal acusó a una “violenta ganga”, compuesta por 56 personas, de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, violaciones de la ley de armas de fuego y asesinato.

La mayoría de los imputados de narcotráfico se han declarado culpables.

Del grupo de los 56 acusados, los imputados del asesinato del policía, reportado en la madrugada del 29 de marzo en Carolina, fueron CDobleta, Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel López Vega.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

Ya González Sáez, Concepción Tapia y López Vega anunciaron que se declararán culpables. Mientras, CDobleta presentó su petición para cambiar su alegación el pasado sábado.

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Las vistas judiciales en la que cambiarían su declaración de culpables a no culpables están fechadas para el 11 de junio o 24 de junio.

Bajo estos acuerdos de culpabilidad, es común que a los imputados se les disminuya la pena a ser sentenciados. Por ello, la familia del policía lleva una campaña en las redes sociales para reclamar justicia para Ramos Vélez y que los acusados de su muerte sean sentenciados a la pena máxima.

Los familiares recogen firmas a través de la página change.org, pero al presente solo han logrado 1,132 apoyos.

“Nuestra petición busca que los responsables de su asesinato enfrenten las consecuencias completas de sus actos y que no tengan la oportunidad de volver a poner en riesgo a otras familias. Creemos que la justicia debe reflejar la gravedad de este crimen y el impacto irreversible que ha tenido en sus hijos, sus padres, su hermana, sus amigos y toda la comunidad que él protegió”, escribió ayer en Facebook la hermana del sargento, Natalie Ramos.

La acusación contra la ganga estipula que traficaron desde el 2021 hasta su arresto heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, Tramadol y Clonazepam en varios residenciales públicos, como Sabana Abajo, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, y El Coral, en Carolina, así como Monte Hatillo y Luis Lloréns Torres, en San Juan.

“La investigación reveló que, durante la conspiración, los acusados ​​y sus cómplices participaron en actos de violencia y tiroteos para impulsar sus operaciones de narcotráfico. También traficaron con armas de fuego y municiones ilegales utilizando sus cuentas de redes sociales y otras aplicaciones y plataformas. Asimismo, se alega que los acusados ​​obtuvieron información de policías corruptos para vigilar a miembros de bandas rivales y evitar ser detectados por las fuerzas del orden. En ocasiones, los policías corruptos accedieron a bases de datos policiales para obtener información confidencial, como datos de matriculación de vehículos e información personal", detalló la Fiscalía federal tras los arrestos de los 56 acusados.