El exponente urbano CDobleta, que se salvó de ser juzgado bajo la posibilidad de ser sentenciado a muerte, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable, según una moción presentada por su abogado Francisco Rebollo Casalduc.

La petición para cambiar la declaración de no culpable a culpable aparece firmada el pasado 29 de mayo, pero fue presentada el pasado sábado ante la corte.

Otros líderes de la ganga imputada de causar la muerte del agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, en Carolina, también solicitaron declararse culpables en los pasados días tras conseguir acuerdos de culpabilidad, según se desprende del expediente judicial del caso.

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En el caso del artista, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, lo citó a comparecer el jueves, 11 de junio para aceptar la culpa por los cargos acordados con la Fiscalía federal.

El acuerdo de culpabilidad todavía no está publicado en el expediente del cantante urbano, por lo que se desconoce cuáles cargos enfrentaría y cuál sería la pena recomendada para ser sentenciado.

Este cambio de declaración ocurre luego de que se fijara la fecha de juicio en el caso para el 28 de septiembre próximo.

Se suponía que este juicio sería contra los líderes de la ganga y los imputados de dar muerte a Ramos Vélez, reportada en horas de la madrugada del 29 de marzo de 2024, cuando el agente salió de trabajar y conducía en su vehículo personal por la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina. Según trascendió, el agente observó a varias personas transitando y disparando, por lo que decidió perseguirlos y notificarlo a sus compañeros de la Policía. En la persecución, murió baleado.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

Además de CDobleta, los imputados que iban a juicio en la mencionada fecha son Víctor J. Pérez Fernández, David A. Isaac Febus, Jan C. Dalmau Román, Charlie J. Dalmau Román, Luis R. Pérez Vizcarrondo, Samuel Santiago Delgado, Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel J. López Vega.

De este grupo, CDobleta, Pérez Fernández, González Sáez, Concepción Tapia, y López Vega están imputados por la muerte del policía.

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Del expediente no surge, hasta el momento, que el líder de la ganga, Pérez Fernández, se vaya a declarar culpable.

Sin embargo, el segundo, el tercero y el cuarto al mando de la organización criminal, Isaac Febus, Jan Dalmau Román y Charlie Dalmau Román, también alcanzaron acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía federal, surge del expediente judicial.

De los acusados de dar muerte al policía, además de C-Dobleta, se declararán culpables González Sáez, Concepción Tapia y López Vega.

Mientras, Santiago Delgado está en conversaciones para cambiar su declaración. La jueza federal le dio hasta el 22 de junio para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se destaca en el expediente.

Una moción presentada por la Fiscalía federal apunta a que en el juicio se pretendía presentar contra este grupo de acusados “dos tipos de evidencias. El primero se referirá a los hechos relacionados con el funcionamiento de la organización dedicada al narcotráfico en general. Por ejemplo, el gobierno presentará el testimonio de testigos colaboradores, compras encubiertas de sustancias controladas, arrestos e intervenciones en lugares controlados por la organización, y evidencia electrónica relacionada con la afiliación a pandillas, asociación y posesión de armas y drogas, entre otras evidencias”.

Añade que “el segundo tipo de evidencia será específico de la participación de cada acusado en la conspiración. Por ejemplo, el gobierno presentará evidencia de intervenciones de los acusados ​​en juicio en los lugares controlados por la organización. Algunas de estas intervenciones son arrestos de un acusado en particular en áreas controladas por la organización. El gobierno también puede presentar pruebas, como fotografías de armas de fuego obtenidas del teléfono de un acusado en particular, mensajes entre miembros de la pandilla, fotos que muestren la asociación y otros tipos de pruebas más individualizadas. Esto servirá para un doble propósito: probar la existencia de la conspiración y un conjunto y de la participación específica de un acusado en el mismo. Dependiendo de quién esté siendo juzgado, el gobierno seleccionará qué hechos presentar”.

Este caso criminal se presentó el 5 de diciembre de 2024 e incluía a 56 acusados, la mayoría de los cuales se han declarado culpables.