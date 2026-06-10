Tras alcanzar acuerdos de culpabilidad con los cinco imputados de asesinar al sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez, la Fiscalía federal reveló este miércoles la recomendación de sentencia contra el líder de la ganga, Víctor Pérez Fernández.

El acuerdo, publicado en el expediente judicial, expone que Pérez Fernández podría pasar entre 29 a 34 años de prisión por narcotráfico y posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico.

Con este acuerdo, Pérez Fernández no quedó desvinculado al crimen cometido contra el policía en la madrugada del 29 de marzo del 2024, aunque el delito achacado es uno menor.

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El “acuerdo de culpabilidad y confiscación de bienes” se publicó luego de que Pérez Fernández se declarara culpable en la mañana de este miércoles ante la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, de dos de los ocho cargos que se le imputaron originalmente. Estos son el de conspiración para distribuir sustancias controladas, así como posesión de un arma automática para promover un delito o crimen vinculado al narcotráfico.

La recomendación de la Fiscalía fue que Pérez Fernández permanezca en prisión entre 348 a 408 meses. También se le podrían imponer multas y se le confiscaron varias armas de fuego, así como cualquier propiedad adquirida con dinero del narcotráfico.

El acuerdo dejó afuera el cargo de “asesinato relacionado con el uso de un arma de fuego”, el cual vinculaba directamente a Pérez Fernández con la muerte de Ramos Vélez.

No obstante, en el cargo de posesión de arma automática para cometer un crimen se explicó que el delito fue el asesinato del polícía. Se alega que el ahora culpable de los hechos pensó que el sargento era un miembro de una ganga rival que les amenazaba.

13 Fotos Eliezer Ramos Vélez fue más allá del deber tras perseguir a unos gatilleros estando franco de servicio.

“Para promover los objetivos de la conspiración, el acusado tomó medidas concretas para defender a la organización de narcotráfico de la amenaza percibida, incluyendo portar un arma de fuego junto con otros coacusados en la entrada del residencial público Sabana Abajo, (en Carolina), cerca del lugar donde un co-conspirador le disparó al agente de la Policía de Puerto Rico E.R.V., causándole la muerte”, detalla el documento judicial.

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“El acusado también realizó actos concretos en apoyo de la conspiración de narcotráfico inmediatamente después del asesinato del agente de la Policía de Puerto Rico E.R.V., incluyendo trasladar el radio oficial de la Policía y el arma de fuego oficial a otro lugar dentro del residencial público Sabana Abajo, así como coordinar y facilitar su propia huida y la de otros miembros de la organización de narcotráfico que participaron en el asesinato de E.R.V., para escapar del residencial”, añade.

Este acuerdo, de unas 20 páginas, fue firmado por Pérez Fernández ayer, martes, así como por su abogada, la exfiscal federal María Domínguez.

Consta del expediente que Pérez Fernández será sentenciado el 16 de septiembre. La jueza determinó que permanecerá encarcelado hasta su sentencia.

Para mañana, jueves, está programado que el imputado más famoso de la ganga, el exponente de música urbana, CDobleta, se declare culpable.

Los detalles del acuerdo de culpabilidad de Luis Nomar Isaac Sánchez, que es el nombre de pila del artista, todavía no se han publicado.

Sí se publicó el acuerdo de culpabilidad del cuarto al mando de la organización, y que no fue vinculado al crimen del policía. Se trata de Charlie J. Dalmau Román. La recomendación de la Fiscalía federal fue de 12 años de cárcel por narcotráfico.

Este caso se presentó el 5 de diciembre de 2024 contra 56 acusados, pero sólo cinco fueron vinculados por el crimen del policía. La mayoría se ha declarado culpable.

Por el crimen del policía, además de Pérez Fernández y CDobleta, los otros imputados son Andyel González Sáez, Olvin O’neill Concepcion Tapia, y Daniel López Vega. Estos también llegaron a acuerdos de culpabilidad.

La acusación contra la ganga estipula que traficaron desde el 2021 hasta su arresto heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, Tramadol y Clonazepam en varios residenciales públicos, como Sabana Abajo, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, y El Coral, en Carolina, así como Monte Hatillo y Luis Lloréns Torres, en San Juan.