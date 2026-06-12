La División de Drogas Metropolitana arrestó esta mañana a seis personas mientras diligenciaban dos órdenes de allanamiento en el residencial Juana Matos en Cataño.

Las intervenciones están relacionadas con incidentes de violencia en ese municipio, confirmó el director de la división, el teniente Wilson Torres.

En un apartamento del edificio 51 se arrestó a una pareja de 25 y 29 años tras ocuparse una pistola Glock calibre .40, cargada, la cual estaba modificada para disparar en automático, y municiones.

En el lugar estaba un niño de 10 años que quedó bajo la custodia de los agentes, quienes lo entregarán al Departamento de la Familia para que lleve a cabo la investigación correspondiente.

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En otro apartamento del edificio 59 se arrestó a un joven de 20 años, quien era el objetivo de los agentes investigadores, y se ocuparon balas y marihuana. También fueron intervenidos sus padres y un hermano de 18 años.

Personal de la División de Homicidios llevará a cabo las entrevistas de rigor y el arma ocupada será enviada al laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su análisis pericial.

Los casos serán consultados con la Fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.