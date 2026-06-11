El Departamento de Hacienda expidió multas ascendentes más de $30 mil contra varios establecimientos que fueron sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas y cigarrillos comprados en tiendas militares, entre otras violaciones.

La mercancía vendida en tiendas militares está exenta del pago de arbitrios y el IVU, por lo que su distribución y reventa está prohibida, se informó en un comunicado. Las intervenciones fueron el resultado de un operativo de inspección en el que se impactaron establecimientos en la calle Guayama, la comunidad San José y Hato Rey, entre otros.

“Se identificaron bebidas alcohólicas y cigarrillos no autorizados para reventa, comprados en alguna de las tiendas del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, de la Guardia Costanera o del Fuerte Buchanan, que gozan del privilegio de exención del pago del IVU al gobierno y a su vez no lo cobran a los ciudadanos que tienen acceso a los establecimientos. Esta mercancía no está autorizada para la reventa”, informó el secretario de Hacienda Ángel L. Pantoja, en declaraciones escritas.

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Según en el comunicado, entre la mercancía había cajas de cervezas y botellas de vodka, whisky y otros licores, además de cartones de cigarrillos. Se detalló que los productos adquiridos en tiendas militares pueden identificarse fácilmente por el tamaño de las latas de cerveza y las etiquetas en las botellas de cristal. Las cajas de las bebidas que no han pagado IVU están marcadas como exentas y las cajetillas de cigarrillos para venta al público, deben tener un cintillo que valida el pago de impuestos, entre otras diferencias.

Los establecimientos intervenidos fueron JR Polo, Mys Res & Súper Fría, Colmado Mi Gente, San José Liquor Store & Café, Agencia Hípica Hipódromo Camarero 128, y Family Supermarket. “Durante el operativo los agentes también encontraron establecimientos sin el terminal fiscal del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), el no cobro de IVU y no desglose del impuesto en recibos. También hubo establecimientos que vendían bebidas alcohólicas sin licencia y no tenían el Registro de Comerciante a la vista”, añadió el funcionario.

Los establecimientos inspeccionados eran tipo colmado y otros sport bar, con barra y venta de bebidas alcohólicas. Varios incluían entretenimiento como máquinas tragamonedas y billares, algunos sin licencia para operarlos.

En las inspecciones participaron 12 agentes de Rentas Internas adscritos al Negociado de Impuesto y Consumo (NIC) y contó con el apoyo de la Policía de Puerto Rico y de la Comisión de Juegos. “Este trabajo de campo se desarrolló principalmente utilizando información de confidencias recibidas en el Departamento. Luego de las primeras inspecciones, los agentes tasarán las deudas de cada negocio utilizando nuestros sistemas de información, lo que podría aumentar las multas si tienen historial de reincidencia u otras violaciones”, explicó el secretario.

Aunque se indicó que se ocupó mercancía durante el operativo, no se ofreció un desglose de la mercancía ocupada ni un estimado del valor de la misma.