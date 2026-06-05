De los $554 millones que separó el gobierno para entregar el alivio contributivo prometido, el Departamento de Hacienda ha entregado $389,413,453 a unos 628,147 contribuyentes.

La agencia auguró que unos 690,000 ciudadanos tuviesen derecho a este programa, denominado el “Cheque para ti”, por lo que quedan poco más de 60,000 contribuyentes que no han recibido el beneficio.

Los datos se proveyeron en un comunicado de prensa emitido este viernes en el que se da cuenta que se enviaron $22,329,994, correspondiente a 19,399 contribuyentes adicionales.

“Como prometimos, ya hemos desembolsado la mayoría de los pagos del Cheque para Ti. Los pagos ya alcanzan los $389,413,453 y sobrepasan los 620,000 ciudadanos impactados. Todavía tenemos planillas pendientes por recalcular, principalmente las que no han culminado su procesamiento. Exhortamos a los ciudadanos a verificar sus cuentas en SURI para atender cualquier requerimiento y puedan ser evaluados para optar por el cheque de alivio”, dijo la gobernadora Jenniffer González, en las declaraciones escritas.

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Por su parte, el secretario Pantoja Rodríguez explicó que Hacienda está en una etapa avanzada del desembolso del alivio contributivo y aseguró que cada planilla que termine su procesamiento se va a evaluar y si es elegible, recibirá un pago adicional al reintegro regular, de ser el caso.

“Los ciudadanos que no han ingresado su información bancaria para depósito directo, todavía están a tiempo. Unos 85,367 contribuyentes ya proveyeron su información en el enlace que sigue disponible en SURI. El depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir su dinero y recordamos que aún pueden hacer el ejercicio”, declaró.

De no registrarse la información bancaria el funcionario aseguró que se enviará el pago del alivio mediante cheque a la última dirección postal registrada en el Departamento.

Pantoja Rodríguez recordó a los contribuyentes no compartir su información sensitiva.

“Hacienda no solicita información a través de correos electrónicos. En el caso del alivio contributivo, la solicitud de información bancaria se hace a través de sus cuentas en nuestra plataforma SURI. Fuera de esa gestión no tienen nada más que hacer”, comentó, tras haberse denunciado un intento de fraude mediante este alivio contributivo.