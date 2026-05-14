Más de 600,000 contribuyentes puertorriqueños recibirán próximamente el alivio contributivo que la gobernadora Jenniffer González Colón bautizó como “Cheque pa’ ti”, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobara una medida para devolver más de $554 millones a los ciudadanos, equivalente a los beneficios que habrían obtenido bajo la reforma contributiva que impulsó sin éxito la mandataria.

¿Qué debes saber sobre la medida? Estos son 8 puntos clave que debes conocer:

1- ¿Quiénes son elegibles? Según declaraciones del secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, serán elegibles los contribuyentes que hayan radicado su planilla correspondiente al año contributivo 2025 en o antes del 15 de abril de 2026, residan en Puerto Rico y que hayan devengado $150,000 o menos durante ese periodo.

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2- ¿Quiénes no recibirán el cheque? Aquellos contribuyentes que hayan cobrado más de $150,000 anuales, así como quienes optaron por la Contribución Opcional o estén sujetos a la Contribución Básica Alterna, según datos del portal de Hacienda. La Contribución Opcional es un sistema en el que el contribuyente elige una forma distinta de tributación, generalmente con una tasa fija en lugar del método tradicional de planilla.

3- ¿Tengo que hacer algo para recibir el cheque? Si ya rendiste planilla y cumples con los requisitos de elegibilidad, no necesitas realizar ningún trámite adicional para recibir el incentivo. El Departamento de Hacienda realizará el depósito directamente una vez comience el proceso de desembolso, siempre que el contribuyente tenga una cuenta bancaria registrada en el sistema SURI.

4- ¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria registrada en SURI? Los contribuyentes que no tengan una cuenta bancaria registrada en SURI deberán acceder al enlace “Alivio Contributivo 2025 – Añadir cuenta bancaria” disponible dentro de su perfil. Allí podrán registrar su información bancaria para recibir el depósito directo. Este enlace estará disponible hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

Además, el secretario Pantoja indicó que quienes en su planilla anterior hayan seleccionado recibir su reintegro mediante cheque físico podrán continuar recibiendo el pago por ese mismo método.

5- ¿De cuánto podría ser mi cheque de alivio contributivo? El gobierno divulgó ejemplos sobre cómo podría variar el monto del cheque de alivio contributivo, mostrando diferencias significativas según el nivel de ingresos, el estado civil y el número de dependientes. De acuerdo con los datos presentados, la mayoría de los pagos podrían fluctuar aproximadamente entre $359 y $6,149, dependiendo de la situación contributiva de cada ciudadano.

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Los montos más altos corresponderían a contribuyentes con mayores ingresos y con uno o más dependientes menores de edad. Sin embargo, será el Departamento de Hacienda quien determine la cantidad final de cada contribuyente.

Tabla de ejemplos sobre el dinero que se pudiese recibir con este alivio contributivo. ( Captura )

6- ¿Qué pasa si tengo deuda con Hacienda o con ASUME? Si el contribuyente tiene deudas con el Departamento de Hacienda o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), el monto del cheque será utilizado para saldar dichas obligaciones. Cualquier sobrante, de existir, será desembolsado al ciudadano.

7- ¿Cuándo recibiré el “Cheque pa’ ti”? Tanto la gobernadora como el secretario Pantoja han indicado que los envíos comenzarán “antes de que finalice mayo”, aunque aún no se ha establecido una fecha específica.

No todos los pagos o depósitos se realizarán al mismo tiempo, sino que cada dos semanas habrá nuevos desembolsos hasta cumplir con cada contribuyente.

8- ¿Eso significa que todo el mundo recibirá su cheque en mayo? No. El secretario de Hacienda ha aclarado que, aunque los primeros desembolsos podrían comenzar antes de que finalice el mes, los pagos no se emitirán todos de una vez.

El proceso de distribución se realizará de forma escalonada, por lo que los depósitos podrían procesarse semanalmente o incluso cada dos semanas, hasta completar todos los casos elegibles.