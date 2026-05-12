A menos de 24 horas de haberse habilitado el enlace para ingresar en las cuentas del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) la información bancaria para poder recibir el alivio contributivo aprobado, unos 64,000 boricuas han ingresado a verificar sus cuentas.

De estos, unos “14,300 han confirmado sus cuentas bancarias para poder recibir el Cheque para ti”, reveló el secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

La cantidad de usuarios de SURI que han recurrido a verificar sus cuentas se da ante el entusiasmo que ha generado en el pueblo el que se vaya a devolver dinero pagado en contribuciones a aquellos que devengaron $150,000 o menos en el año contributivo 2025. Los contribuyentes con dependientes menores de 18 años también se beneficiarán con este alivio contributivo.

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Según Domenech, el que la Junta de Supervisión Fiscal haya avalado a finales de la semana pasada la entrega del beneficio que hubiese obtenido el pueblo con la reforma contributiva prometida por la exgobernadora Jenniffer González Colón se debe a “los ahorros y disciplina fiscal” que la administración ha tenido en el pasado año y medio.

¿Quiénes deben entrar a SURI?

De acuerdo con Hacienda, deberían acceder al sistema: