El Departamento de Hacienda de Puerto Rico, indicó que desde este lunes algunos contribuyentes deberán acceder al sistema SURI para registrar su cuenta bancaria y así poder recibir el llamado “cheque de alivio contributivo” mediante depósito directo.

Sin embargo, el secretario de la agencia, Ángel L. Pantoja, aclaró que el trámite no aplica para todos los ciudadanos.

Según explicó en entrevista radial con WKAQ 580, solo tendrán que entrar a SURI aquellas personas que no tengan una cuenta bancaria registrada previamente en el sistema de Hacienda.

Entre ellos figuran contribuyentes que en ciclos contributivos anteriores recibieron sus reintegros mediante cheque físico y no por depósito directo.

PUBLICIDAD

“Ese contribuyente que ya tiene una cuenta registrada no tiene que hacer nada. Ya esa información la tenemos y ahí, en esa misma cuenta bancaria, es donde el Departamento de Hacienda va a desembolsar el cheque”, sostuvo Pantoja.

¿Quiénes deben entrar a SURI?

De acuerdo con Hacienda, deberían acceder al sistema:

Contribuyentes que nunca hayan registrado cuenta bancaria,

Personas que recibieron reintegros por cheque,

Ciudadanos que deseen actualizar su información bancaria.

Mientras, quienes ya reciben reintegros mediante depósito directo no tendrán que completar ningún proceso adicional.

El secretario también indicó que quienes prefieran continuar recibiendo pagos por cheque podrían obtener el alivio contributivo utilizando ese mismo método.

Pagos podrían comenzar pronto

Aunque evitó ofrecer una fecha exacta para el inicio de los desembolsos, Pantoja reiteró que los pagos comenzarían antes de que finalice mayo, tal como adelantó la gobernadora Jenniffer González Colón.

No obstante, dejó entrever que los primeros depósitos podrían comenzar a reflejarse tan pronto como la próxima semana.

“Quiero darle espacio a esta semana para que las personas puedan incluir la información de cuenta bancaria. Luego estaremos anunciando cuándo comenzará específicamente el desembolso”, expresó.

¿Cuánto dinero podrían recibir?

Según estimados del gobierno, cerca de 690,000 contribuyentes serían elegibles para recibir el cheque de alivio contributivo.

Los montos variarían dependiendo de factores como:

Ingreso neto tributable,

Estado civil,

Y cantidad de dependientes.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, los pagos podrían fluctuar entre aproximadamente $359 y más de $6,000, dependiendo de cada caso contributivo.



