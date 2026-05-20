El Departamento de Hacienda comenzó a reflejar en el portal de SURI la primera ronda de pagos del esperado cheque de alivio contributivo, según pudo confirmar Primera Hora.

El alivio impactará a más de 600,000 contribuyentes puertorriqueños, según confirmó la gobernadora Jenniffer González Colón a inicios del mes, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobara la medida que permitirá devolver más de $554 millones a la ciudadanía. La cifra equivale a los beneficios que los contribuyentes habrían recibido bajo la reforma contributiva impulsada por la mandataria, que no logró concretarse.

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El Departamento de Hacienda no ha respondido solicitudes de información sobre si ya inició oficialmente la primera ronda de desembolsos ni cuántas personas serían impactadas en esta etapa inicial. Sin embargo, un contribuyente confirmó a Primera Hora que ya le aparece la canttidad del cheque de alivio en su cuenta de SURI.

De igual manera, varios ciudadanos han reportado en redes sociales haber recibido la misma notificación a través de la plataforma electrónica del Departamento de Hacienda.

Usuario publica en redes sociales que recibió notificación de SURI sobre su alivio contributivo ( Fotocaptura )

Previamente, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, había adelantado que los pagos comenzarían “antes de que finalice mayo”, aunque hasta el momento la agencia no ha precisado una fecha oficial para el envío de los depósitos.

Los desembolsos, no obstante, no se realizarán de manera simultánea. Según Hacienda, los pagos se emitirán en fases cada dos semanas hasta completar la distribución a todos los contribuyentes elegibles.

¿De cuánto podría ser mi cheque de alivio contributivo? El gobierno divulgó ejemplos sobre cómo podría variar el monto del cheque de alivio contributivo, mostrandodiferencias significativas según el nivel de ingresos, el estado civil y el número de dependientes. De acuerdo con los datos presentados, la mayoría de los pagospodrían fluctuar aproximadamente entre $359 y $6,149, dependiendo de la situación contributiva de cada ciudadano.

Los montos más altos corresponderían a contribuyentes con mayores ingresos y con uno o más dependientes menores de edad. Sin embargo, será el Departamento de Hacienda quien determine la cantidad final de cada contribuyente.

Tabla de ejemplos sobre el dinero que se pudiese recibir con este alivio contributivo. ( Captura )

Si ya rendiste planilla y cumples con los requisitos de elegibilidad, no necesitas realizar ningún trámite adicional para recibir el incentivo. El Departamento de Hacienda realizará el depósito directamente una vez comience el proceso de desembolso, siempre que el contribuyente tenga una cuenta bancaria registrada en el sistema SURI.