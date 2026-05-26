El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, alertó este martes a los contribuyentes de un posible fraude que se ha reportado ante el proceso de entrega del alivio contributivo, llamado por el gobierno el “Cheque para ti”.

Según indicó durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, han entrado en conocimiento del envío de un correo electrónico en el que se hace creer que es de parte del Departamento de Hacienda. En la comunicación se solicita información bancaria para presuntamente lograr depositarle el alivio contributivo que le corresponde al contribuyente.

“Sepa que esta no es una comunicación oficial del Departamento de Hacienda. A pesar de que tenía el logo de Hacienda, no es una comunicación oficial”, afirmó Pantoja Rodríguez.

PUBLICIDAD

Aclaró que Hacienda no solicita información de contribuyentes a través de correos electrónicos. De hecho, reiteró que lo único que se pide a los contribuyentes es que entren a su cuenta del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y coloque ahí su información personal. Expuso que la opción todavía está disponible para aquellos quienes deseen recibir su dinero en la cuenta bancaria y no por un cheque por correo postal.

“Todo va a ser a través de la plataforma de SURI, accediendo a su cuenta en SURI. Así que, bueno, exhortamos a la ciudadanía a estar pendiente a estas comunicaciones falsas que no son oficiales del Departamento de Hacienda y, pues, protejan su información sensitiva, información confidencial e información de cuenta bancaria”, puntualizó.

De paso, el funcionario resumió que hasta el presenta la agencia ha desembolsado $345.6 millones de los $554 millones que tienen para entregar en este alivio contributivo a unos 589,857 contribuyentes. Estimó que unos 690,000 contribuyentes tienen derecho a este “Cheque para ti”.

El secretario expuso que no se estima que la agencia se vaya a sobrepasar de la cantidad de dinero disponible para este alivio contributivo.

“En la medida tengamos cantidades para desembolsar, así lo haremos”, añadió, al no querer exponer cuándo terminarán la entrega de este alivio.