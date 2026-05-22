El Departamento de Hacienda emitió este viernes nuevos pagos del alivio contributivo, denominado por el gobierno como ‘Cheque para Ti’, a 368,476 contribuyentes.

La nómina depositada, que debe registrarse en las cuentas bancarias en los próximos días, fue de un total de $245 millones, se informó en comunicado de prensa.

“El compromiso de mi administración con los ciudadanos es desembolsar el Cheque para Ti rápidamente para que tengan ese dinero adicional a su disposición. El miércoles pasado enviamos una primera nómina de pagos por unos $100.3 millones y estamos anunciando la aprobación de otras dos por sobre $245.2 millones, lo que aumenta los desembolsos a $345.6 millones aproximadamente. Hasta el momento, los Cheques para Ti, están impactando a 589,857 contribuyentes”, dijo la gobernadora Jenniffer González Colón.

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La primera ejecutiva recordó su compromiso de enviar la mayor parte de los pagos del alivio contributivo la próxima semana, además de continuar trabajando una Reforma Contributiva que convierta el alivio en uno permanente.

“Como dije ayer en el Mensaje de Situación ante la Legislatura, la intención de mi gobierno es que este alivio contributivo sea permanente y eso se logrará con la reducción de las tasas contributivas. Voy a continuar impulsando el proyecto para que ustedes tengan más dinero en sus bolsillos”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, recordó que los más de 500 mil contribuyentes que ya recibieron el alivio, corresponden a planillas procesadas.

“Estimamos que la gran mayoría de los pagos de planillas procesadas elegibles, deben aprobarse la próxima semana, al mismo tiempo seguimos trabajando con las planillas pendientes de culminar su procesamiento. Recuerden que cada planilla que termine su procesamiento se va a evaluar y si es elegible, recibirá un pago adicional al reintegro regular, de ser el caso”, informó.

El funcionario agregó que los contribuyentes con pagos de alivio aprobados recibirán una notificación en su cuenta de SURI anunciando el depósito o el envío de su pago, junto a información del recálculo de la suma aprobada. Los pagos se reflejarán en los próximos días, según la institución bancaria.

También recordó que sigue disponible el enlace en SURI hasta el próximo 30 de octubre de 2026. Deben ingresar su información bancaria los contribuyentes que no recibieron reintegro por depósito directo en la Planilla 2025. Si la persona no posee cuenta bancaria o no la registra a través del enlace, el pago del alivio se emitirá mediante cheque a la dirección postal registrada en el Departamento.

El alivio contributivo no tiene una cantidad mínima establecida. El cálculo dependerá de la información contributiva en la Planilla 2025 procesada por el Departamento. Se estima que se beneficiarán unos 690 mil contribuyentes de una asignación de $554 millones aprobados en la Resolución Conjunta 6-2026.