Un turista de 26 años resultó herido de bala durante la madrugada de ayer en los predios de un restaurante de comida rápida ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en Trujillo Alto.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en los predios del restaurante Burger King. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre con dos heridas de bala en el área de la espalda.

El perjudicado fue identificado como Montainvius Drumon Amis, residente del estado de Georgia, y su condición fue descrita como de cuidado. En relación con estos hechos, una persona fue arrestada en el residencial Pedro Regalado Díaz.

Al arrestado, quien posee licencia de armas vigente, se le ocupó una pistola Glock modelo 19X calibre 9 milímetros, tres cargadores y 54 municiones del mismo calibre, así como un vehículo Hyundai Elantra SE del año 2025.

La agente Carmen Rivera, de la División de Agresiones del CIC de Carolina, continúa con la investigación y la consulta de cargos correspondiente.