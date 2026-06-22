Las autoridades investigan el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este lunes dentro del baúl de un vehículo en la urbanización Villa Olímpica, en San Juan.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el hallazgo fue reportado a eso de las 12:46 a.m. en la calle Bondad, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar al lugar, agentes encontraron un vehículo y comenzaron a inspeccionar la escena. Durante la verificación, localizaron en el interior del baúl el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan asumieron la investigación junto al fiscal de turno.