Faltas como menor fueron radicados contra un joven que alegadamente estuvo involucrado en una balacera que le costó la vida a otro menor que lo acompañaba.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre del año pasado en la intersección de la calle San Andrés, con la avenida Ferry de la urbanización Santa Teresita en Ponce. Allí surgió una discusión con un tercero, tras lo que se originó un intercambio de disparos en el que ambos menores fueron heridos.

Roderick Yariel Badillo Torres, de 16 años recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el pecho, tras lo que fue trasladados al hospital San Lucas de Ponce, donde murió. El otro menor, identificado solo por las iniciales G.B.C, resultó con un impacto de bala cerca de la boca que lo mantuvo recluido en el Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

PUBLICIDAD

Relacionadas Residencial de Guaynabo es escenario de un doble asesinato

De acuerdo con la investigación de las autoridades, ambos menores participaban en una transacción de compra de un cargador de un arma, cuando ocurrió la balacera. Contra el joven de 18 años, que al momento de los hechos era menor de edad, se radicaron faltas graves por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, disparar o apuntar armas de fuego y fabricar, distribuir, poseer, usar o importan municiones.

La juez Ginny Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, encontró causa en todas las faltas y dejó al joven en libertad bajo la custodia de su madre. La vista de causa fue señalada para el 6 de julio del 2026.

El agente José M. Pérez Montes de la División de Homicidios del CIC de Ponce investigó los hechos junto a la agente Quecsie Rodríguez García, adscrita a la División de Asuntos Juveniles.