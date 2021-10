Múltiples alcaldes decretaron este viernes un Estado de Emergencia ante el ausentismo de unos 1,900 agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico durante el fin de semana de Halloween.

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, firmó una orden ejecutiva que declara un Estado de Emergencia en la ciudad a partir de las 4:00 p.m. de hoy para atender el problema de seguridad ocasionado por el paro de brazos caídos en la Policía Estatal.

La orden ejecutiva 2021-2022-05, cuya duración será hasta el lunes, 1 de noviembre a las 5:00 a.m., obliga la activación de la Policía Municipal en periodos de 12 horas, suspendiendo de inmediato la licencia de vacaciones y el tiempo compensatorio de decenas de efectivos.

De acuerdo al comisionado Pedro Quiles Torres, el estatuto permitirá también hacer ajustes en el horario de cierre de los establecimientos de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., a pesar de que la Orden Ejecutiva de La Fortaleza eliminó esa prohibición.

“Esto nos da la oportunidad de ir haciendo ajuste a los planes y haciendo valer esta Orden Ejecutiva que el alcalde acaba de firmar. Debemos recordar que todavía estamos en una pandemia, que no tan solo hay una situación de seguridad”, expuso el comisionado de la Policía Municipal de Ponce.

De hecho, Quiles Torres recordó que, aunque actualmente funge como comisionado en la Policía Municipal, “seguimos siendo sargento de la Policía de Puerto Rico. Soy sangre azul”.

“No deja de preocuparme, no me puedo enajenar de la frustración, del dolor, del sufrimiento de la Policía de Puerto Rico. Quiero que sepan que yo sé de primera mano que van a caer en la indigencia, que escuchen nuestro reclamo y por más que sea es una situación delicada”, confesó al señalar que lleva 21 años en la Policía Estatal.

“Ante esto es nuestra responsabilidad, tanto del honorable alcalde como de este servidor, trabajar con la seguridad de nuestra ciudad y estamos seguros que contamos con policías suficientes para atender la emergencia”, sostuvo.

Otros municipios declaran emergencia

Al igual que el municipio de Ponce, los alcaldes de Barceloneta, Wanda Soler, y de Quebradillas, Heriberto Vélez, firmaron órdenes ejecutivas para declarar estados de emergencias por la ausencia de policías ante el paro que han decretado tras la aprobación de la Ley Habilitadora para el Plan de Ajuste de la Deuda. De inmediato, activaron a sus policías municipales para este fin de semana de Halloween. Trabajarían turnos de 12 horas.

Ambos alcaldes exhortaron a los ciudadanos a mantenerse en sus hogares con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo sus vidas o sus propiedades.

“Nuestra Policía Municipal trabajará de forma ininterrumpida con dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno, gracias a la implementación de una orden ejecutiva. El plan de trabajo inicia hoy viernes, desde las cuatro de la tarde. El mismo busca ofrecer seguridad en todos los sectores de Barceloneta, esto a raíz del cese de operaciones de la Policía estatal”, indicó Soler.

Por su parte, el alcalde de Quebradillas dijo que la orden de emergencia permite activar a los agentes de la policía municipal para que laboren en dos turnos de 12 horas. Además, anunció la contratación de guardias de seguridad privados.

“Hoy inician nuestras fiestas de pueblo y para poder atender cualquier situación que pueda suscitarse se contrataron los servicios de guardias de seguridad. De igual forma y en comunicación con los comerciantes acordamos que aquellos comercios que puedan tengan guardias de seguridad”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, emitió unas declaraciones escritas para indicar que la Policía Municipal está preparada para atender los incidencias de este fin de semana.

“Nuestra Policía Municipal cuenta con 122 funcionarios, entre agentes y supervisores, cifra que dobla la cantidad de agentes que tiene el Negociado de la Policía Estatal para atender al Distrito de Caguas. Nuestro municipio tendrá su patrullaje preventivo y sus agentes están preparados para velar por fiel cumplimiento de las leyes que garantizan la sana convivencia en nuestra ciudad”, sostuvo.