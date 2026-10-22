Un hombre fue víctima de un robo a mano armada anoche mientras transitaba por la carretera PR-694, en Dorado, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el querellante relató que fue interceptado por dos vehículos en la vía. De uno de los autos se bajó un individuo vestido de negro que, portando un arma de fuego, lo amenazó y lo obligó a dirigirse hacia el área de la playa.

Una vez en el lugar, el asaltante lo despojó de $4,500 en efectivo, un reloj de alto valor y varios artículos personales.

Posteriormente, el hombre fue agredido en la cabeza y sufrió una herida abierta, por lo que recibió atención médica.

Agentes del distrito de Dorado investigaron inicialmente el incidente, reportado a eso de las 10:56 p.m.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.