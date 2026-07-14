La gasolinera Gulf que está localizada en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, fue asaltada a mano armada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se reportó a las 4:54 a.m. de hoy, martes.

Una empleada que se encontraba trabajando notó que un encapuchado vestido de negro entró al establecimiento y, acto seguido, mediante amenaza e intimidación, mientras le apuntaba con un arma de fuego se apropió del dinero de la caja registradora.

El delincuente escapó a bordo de una motora con unos $2,885 producto de las ventas.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.