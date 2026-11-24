Un encapuchado irrumpió en una residencia y abrió fuego contra un hombre de 56 años, en hechos reportados durante la noche del lunes en la calle José Celso Barbosa, en Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado, identificado como Heriberto Rosario, se encontraba en su residencia cuando una persona vestida de negro y con capucha entró a la vivienda y, sin mediar palabras, le realizó varios disparos, alcanzándolo en el brazo izquierdo.

Rosario fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde fue atendido por el médico de turno y posteriormente referido a un hospital del área metropolitana. Su condición fue descrita como estable.

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El agente Luis Sein Egipciaco, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga los hechos.