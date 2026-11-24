Dos individuos armados asaltaron un restaurante en el barrio Amelia, en Guaynabo, y se llevaron $1,500 en efectivo durante la noche del lunes.

Según el informe de la Policía, el robo ocurrió a eso de las 9:08 p.m. en el restaurante Jo-King.

De acuerdo con la querella, los dos individuos llegaron al establecimiento armados. Uno vestía ropa negra y una capucha del mismo color, y portaba un arma larga. El otro llevaba una camisa roja, una capucha gris y una pistola.

Ambos amenazaron e intimidaron a la querellante y se apropiaron de todo el dinero que había en la caja registradora, para un total de $1,500.

Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar. No se reportaron personas heridas.

El policía municipal Joel Del Valle realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.