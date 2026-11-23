El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue arrestado en la mañana de este lunes durante una intervención de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Salinas mientras transitaba en una guagua Range Rover del 2026 en estado de embriaguez, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

Cruz Manuel Hernández Santiago, conocido como “El Rey de Corazones”, fue detenido a las 10:15 a.m. de hoy, lunes, por un cambio indebido de carril en el kilómetro 61.5 de la autopista Luis A. Ferré.

Este arrojó en la prueba de aliento .15% de alcohol en su organismo. El límite permitido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito es de 0.08%.

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“Son malentendidos que surgen y obviamente a los que le encanta el show, tienen show, a los que se preocuparon muchísimas gracias por su preocupación. Está todo bajo control”, declaró el cantante en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, el sargento Kelvin González, quien intervino con él, lo trasladó a un hospital Sud-Med debido a que al llegar a la División de Autopistas Salinas, para continuar con el proceso, el artista se negó a realizarse nuevamente la prueba de alcohol y se me tomaron muestras de sangre.

Sería citado para una fecha posterior.

El merenguero a lo largo de su carrera ha enfrentado varios casos y señalamientos legales relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol en Puerto Rico, así como otras intervenciones de tránsito.