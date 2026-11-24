Un joven de 19 años murió tras accidentarse en una motora todoterreno a eso de las 7:30 p.m. del lunes en Cayey, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió en el kilómetro 70.2 de la carretera PR-14, en la intersección con la calle Baldorioty De Castro.

El joven, identificado como Erick J. Meléndez Santiago, residente de Cayey, transitaba por la calle Baldorioty De Castro cuando, al llegar a la intersección, presuntamente realizó un viraje indebido hacia la izquierda.

En ese momento, fue impactado por la parte delantera de un Jeep Wrangler del año 2011, conducido por un hombre de 57 años, también residente del municipio.

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Debido al impacto, Meléndez Santiago salió expulsado de la motora y cayó al pavimento, donde sufrió heridas de gravedad. Fue transportado en ambulancia a Centro Médico, donde posteriormente se certificó su muerte.

Al conductor del Jeep se le realizó una prueba de alcohol en el aliento, cuyo resultado fue de 0%.

La Policía ocupó ambos vehículos como parte de la investigación. Según el informe, la motora todoterreno no tenía marca, modelo ni tablilla.

La agente Byanzulek Colón, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto al fiscal Francisco González, están a cargo de la pesquisa.