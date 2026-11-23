El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González, junto al superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, anunció que mañana, martes, inicia el plan de seguridad para evitar muertes en las carreteras provocadas por conductores ebrios durante el fin de semana feriado del Día de Acción de Gracias que culmina el 29 de noviembre.

“La seguridad en nuestras carreteras es una prioridad para la Policía de Puerto Rico, particularmente durante esta época festiva, cuando aumenta el movimiento de conductores. Estos nuevos equipos nos permitirán fortalecer las intervenciones y dotar a nuestros agentes de herramientas tecnológicas para identificar a quienes ponen en riesgo su vida y la de otros al conducir bajo los efectos del alcohol”, expresó, el superintendente de la Policía.

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Para la movilización de este fin de semana se destinaron $136,383.12. De esa cantidad, $69,153.12 corresponden a la participación de las policías municipales de Ponce, Guaynabo, Yauco, Caguas, Isabela, Vega Baja, Carolina, Hatillo, Naranjito y San Juan.

Esta participación contempla 49 agentes y aproximadamente 1,372 horas extra. Además, se asignaron $67,230 a la Policía de Puerto Rico para respaldar su participación en la movilización, detalló el director ejecutivo de la CST.

Además, se asignó $2,225,000 en fondos federales correspondientes al año fiscal federal 2026-2027 para el pago de horas extra de los agentes que participen en las movilizaciones de seguridad vial coordinadas por la CST.

En una rueda de prensa también se dio a conocer la entrega de 70 equipos Intoxilyzer 9000 y al Negociado de Patrullas de Carreteras y a policías municipales, mediante una inversión aproximada de $750,000 en fondos federales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, en inglés).

“Después de más de una década sin realizar una inversión como esta, estamos ampliando los recursos tecnológicos disponibles para los agentes del orden público. La adquisición de estos 70 equipos, con una inversión aproximada de $750,000 en fondos federales, nos permite respaldar el trabajo de la Policía con herramientas especializadas para atender las intervenciones relacionadas con el consumo de alcohol y fortalecer los esfuerzos dirigidos a prevenir choques en nuestras carreteras”, expresó González.

El Intoxilyzer 9000 es un instrumento especializado que utiliza tecnología de espectrometría infrarroja para medir la concentración de alcohol en el aliento. Sus resultados se utilizan en procedimientos oficiales como parte de las intervenciones por sospecha de guiar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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La fiscal Ruth Enid González Candelaria dirige la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios (UPCE) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la cual se encarga de liderar el procesamiento especializado de casos por conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas, indicó que este año se han procesado 4,400 casos y solo una cantidad minima es desestimada.

La licenciada Gisel Rodríguez Plá, directora del Laboratorio de Toxicología del Departamento de Salud, donde se analizan las muestras de sangre tomadas a conductores que se sospecha manejaban en estado de embriaguez, aclaró que estos equipos son calibrados por el Negociado de Patrullas de Carreteras y su oficina la verifica mensualmente.

En conjunto, la entrega de los equipos y la asignación para horas extra representan una inversión federal de aproximadamente $2,975,000 para fortalecer las capacidades tecnológicas y operacionales dirigidas a promover la seguridad vial en Puerto Rico.