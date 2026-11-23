Tremendo susto: le disparan mientras esperaba que escampara en una casa abandonada
Ocurrió en Isabela.
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Un ciudadano se querelló a la Policía tras pasar el susto de su vida en la tarde de ayer, domingo, mientras se resguardaba de un aguacero en una estructura abandonada, situada en la carretera PR-466, barrio Jobos, en Isabela.
De acuerdo con la información preliminar, el querellante de 38 años, le narró al investigador que entró a una residencia abandonada para refugiarse de las fuertes lluvias.
Mientras se encontraba en el interior, escuchó unos pasos y vio a un hombre que le apuntó con un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.
El querellante logró escapar saltando por una ventana y se internó en un área boscosa. Posteriormente, el agresor abordo un vehículo, cuya descripción no fue revelada y se marchó del lugar con rumbo desconocido.
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En este incidente el perjudicado resultó ileso.
El agente Edictor Martínez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, tiene asignado el caso.