Un ciudadano se querelló a la Policía tras pasar el susto de su vida en la tarde de ayer, domingo, mientras se resguardaba de un aguacero en una estructura abandonada, situada en la carretera PR-466, barrio Jobos, en Isabela.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante de 38 años, le narró al investigador que entró a una residencia abandonada para refugiarse de las fuertes lluvias.

Mientras se encontraba en el interior, escuchó unos pasos y vio a un hombre que le apuntó con un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

El querellante logró escapar saltando por una ventana y se internó en un área boscosa. Posteriormente, el agresor abordo un vehículo, cuya descripción no fue revelada y se marchó del lugar con rumbo desconocido.

En este incidente el perjudicado resultó ileso.

El agente Edictor Martínez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, tiene asignado el caso.