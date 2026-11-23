“No vamos a confirmar ni vamos a negar que la persona es sospechoso”, así respondió el superintendente de la Policía, Jospeh González Falcón al ser cuestionado por periodistas sobre el arresto de Oscar Manuel Pizarro, como uno de los presuntos implicados en el crimen de una adolescente en Loíza.

El funcionario añadió que el asesinato de la deportista Rosniellys Marcano Carrasquillo, una adolescente voleibolista de 14 años, ocurrido el 29 de marzo pasado en Loíza, mientras regresaba a su hogar de un torneo, sigue activo.

“No puedo entrar en los detalles sobre si esta persona es sospechoso o no, sobre el asesinato de la menor de 14 años. Lo que te puedo decir es que esta investigación ha sido una prioridad para nuestra Policía, está asignada a (la División de) Crímenes Mayores y la investigación sigue activa”, respondió González Falcón, durante una conferencia de prensa sobre seguridad vial.

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Tampoco dijo de qué manera el caso se adelanta con esta intervención, que no se relaciona con el caso, para proteger la integridad de la investigación. Desde un inicio se había indicado que al menos había dos sospechosos identificados y que pudiera haber más involucrados.

Anoche se radicaron cargos por los delitos de portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado y por posesión de un arma con serie mutilada fueron radicados anoche contra Pizarro, de 22 años; José Antonio Pomales Calderón alias “Talibán” y Ángel Jesús Feliciano Pizarro, ambos de 18 años y todos residentes en Loíza.

Durante la intervención ocurrida en la noche del sábado se aprehendió a un menor de 17 años.

A José A. Pomales Calderón, se le imputan cargos por violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Según el informe de novedades de la Policía, los agentes realizaban labores de vigilancia preventiva en la carretera PR-187 frente a la estación del Cuerpo de Bomberos, cuando detuvieron un automóvil marca Toyota Yaris color blanco, por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, ya que tenía los tintes de los cristales en violación al porcentaje permitido.

La fiscalía de Carolina radicó cargos a Ángel J. Feliciano Pizarro, por violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

En el automóvil ocuparon un rifle, un cargador y 26 municiones, el cual será sometido a análisis de balística en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para confirmar o descartar si se puede conectar con otra escena criminal.

“Esa arma va a ser analizada en el Instituto de Ciencias Forenses, resultó ser que estaba alterada, pero va a ser analizada. Se van a comparar casquillos para verificar si en otros eventos ha sido utilizada”, agregó el inspector Robert Ramos, jefe auxiliar del SAIC.

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Oscar M. Pizarro, enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con la fiscal Kristen Díaz y un Procurador de Menores, quienes instruyeron la radicación de los cargos y las faltas correspondientes.

La prueba fue presentada ante el juez Orlando Puldón, quien determinó causa para arresto contra los tres imputados y les impuso una fianza de $50,000 a cada uno.

Todos los adultos fueron ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza.

Por su parte, el adolescente de 17 años, fue ingresado en una institución juvenil en Ponce hasta la vista de determinación de causa probable.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la Unidad Motorizada de Carolina, bajo la supervisión del sargento Noel Sánchez Duque y la dirección del teniente Héctor Maldonado y el capitán Teddy Morales.