La jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, determinó esta tarde causa para juicio contra Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, por el asesinato de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, ocurrido el 24 de junio pasado en su hogar.

El cadáver Torres Castro, de 36 años, fue hallado por su progenitora en el hogar de la víctima, localizado en el sector Quebrada Arenas del barrio Río Cañas, en Caguas.

Durante la vista preliminar de este lunes un vecino del tercer piso de la propiedad testificó que vio a Estéfano Pino salir del apartamento en ropa interior alrededor de las 3:15 a.m. la noche de los hechos, subirse a su vehículo y marcharse.

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A su vez, El Nuevo Día reportó que el informe del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) presentado en sala estableció que Torres Castro murió por asfixia y sufrió golpes, mordeduras y múltiples traumas, en todo el cuerpo, descartándose una agresión sexual. Pruebas forenses también vincularon ADN del imputado bajo las uñas de la víctima y en la mezcladora del lavamanos.

Estéfano Pino contaba con condenas previas por asesinatos de mujeres y había sido excarcelado bajo libertad bajo palabra, beneficio que fue revocado tras el caso.

La lectura de acusación se pautó para el 8 de diciembre y el inicio del juicio en su fondo para el 29 de diciembre, ambos a las 9:00 a.m.