El Departamento de Justicia radicó este miércoles, un cargo por asesinato en primer grado contra Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, por el crimen de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, cuyo cadáver fue hallado el 24 de junio en su residencia del sector Quebrada Arenas, del barrio Río Cañas, en Caguas.

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3 millones, ordenando su reingreso en prisión.

La vista preliminar se llevará a cabo el 22 de septiembre.

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La radicación es el resultado de una exhaustiva investigación del agente Reimundo Quiñonez Castro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, bajo la supervisión del sargento David Correa, quien luego de recopilar, analizar y corroborar toda la evidencia, consultó los hallazgos obtenidos con la fiscal Liza Y. Morales Jusino y Pedro Mateo Casado quienes formularon el cargo contra Estefano Pino.

La autopsia reveló que la víctima fue golpeada severamente en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo, presentaba mordidas y la muerte fue causada mediante asfixia mecánica, de acuerdo con el informe de la patóloga forense Paola Luna García.

Por estos hechos, los fiscales Liza Y. Morales Jusino y Pedro J. Mateo Casado presentaron contra Estefano Pino un cargo de asesinato en primer grado, en violación del Artículo 93(a) del Código Penal de Puerto Rico.

La secretaria de justicia, Lourdes L. Gómez Torres, se reafirmó en que la investigación fue exhaustiva y requirió múltiples gestiones y el análisis cuidadoso de la evidencia para determinar el curso de acción conforme a la prueba y al derecho.

“Hoy, como resultado de ese trabajo, presentamos un cargo de asesinato en primer grado. Sabemos que ninguna acción puede reparar la pérdida de una vida, pero tenemos el deber de procurar justicia para Jennifer y su familia, y así continuaremos haciéndolo durante todo el proceso judicial”, expresó la secretaria de Justicia, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la investigación la progenitora de la víctima, Keila Castro, notificó a la Policía que la última vez que vio a su hija fue el 21 de junio a las 7:00 p.m., cuando compartieron durante el Día de los Padres.

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Posteriormente, esta se mantuvo en comunicación con ella mediante mensajes de textos a través de la aplicación de WhatsApp.

El 23 de junio a eso de las 9:00 p.m. llegó a su residencia debido a que no sabía nada de su hija y encontró la vivienda cerrada. Su automóvil estaba estacionado, sin embargo, ella no respondía.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias abrió la puerta con la autorización de la querellante y se localizó el cadáver en la habitación principal, cubierto con una sábana color violeta. Inicialmente se observaron hematomas en el rostro.

La última persona que vieron con ella se alega que fue Estefano Pino, a quien ella le brindaba ayuda tras conocerlo en la iglesia.

Estefano Pino, fue sentenciado a 167 años de prisión por un asesinato cometido en el año 1980. Sin embargo, la Junta de Libertad Bajo Palabra lo liberó en el 1989. Dos años después fue reingresado a la cárcel por el asesinato de una mujer, y nuevamente fue liberado por la JLBP en el año 2023 por haber cumplido con los requisitos.

Cuando era adolescente fue investigado por el crimen de una estudiante de 14 años, cuyo cadáver desnudo fue hallado en 1976 en terrenos de la Base Ramey, en Aguadilla. La menor había desaparecido después de una actividad escolar. Por su edad, no hay registros del caso.

Estefano Pino fue arrestado el pasado 1 de julio en el Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, pero no por el asesinato de la enfermera, sino por una violación de probatoria tras perder contacto con su oficial socio penal. Este será excarcelado del Complejo Correccional de Bayamón para enfrentar la justicia.