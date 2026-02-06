Policías municipales de San Juan realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la Fiscalía, por el delito de maltrato a persona de edad avanzada, contra Nicomedes “Niko” Flores Ramos, de 71 años.

El perjudicado de 62 años alegó que el 5 de febrero a las 2:50 de la tarde, el imputado lo agredió con sus manos en el pecho y le manifestó palabras soeces durante un incidente violento en la calle Reverendo Domingo Marrero, frente al condominio Beatriz Lasalle, en Río Piedras, por motivos no revelados.

Nicomedes Flores Ramos enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, que en este caso es su vecino. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa probable para arresto y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 18 de febrero.