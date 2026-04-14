Gaudys María Dotel Santana, de 46 años, pasó su primera noche tras las rejas luego de que la Fiscalía de San Juan le radicara cargos criminales por los delitos de asesinato en primer grado y por uso de un arma blanca.

La investigación del agente Miguel Sáez, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, reveló que a las 11:52 de la noche del domingo, la imputada sostuvo una discusión con su pareja sentimental, identificada como José Domínguez Jiménez, de 41 años, en el negocio Kikito, ubicado en la barriada Las Monjas, en Hato Rey, ya que supuestamente bailó con otro hombre.

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Se alegó que Domínguez Jiménez, con quien llevaba cinco años de relación en la que no procrearon hijos, se molestó y, tras el altercado, abandonó el negocio.

Dotel Santana se quedó en el lugar por media hora más y cuando regresó a su casa lo encontró parado en la acera e iniciaron otra discusión.

La mujer decidió entrar a la casa y la encontró en completo desorden, por lo que, presuntamente, tomó un cuchillo de la cocina con el que fue a enfrentarlo.

Gaudys M. Dotel Santana, enfrenta cargos por el crimen de su pareja sentimental en Hato Rey. ( Suministrada por la Policía )

El hombre, supuestamente, la tomó por el cabello y ella lo hirió con el cuchillo en el abdomen.

La imputada regresó a la casa y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y narró lo sucedido.

Domínguez Jiménez murió en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, mientras recibía asistencia médica.

En la escena se recuperaron como evidencia dos cuchillos.

El caso fue consultado con la fiscal Shana Gould, quien radicó los cargos antes mencionados y presentó la prueba ante la jueza Liza Durán, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de un millón de dólares, la cual no prestó.

La mujer fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar señalada para el 27 de abril.