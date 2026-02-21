Una osamenta fue encontrada ayer, viernes, al lado de un vehículo abandonado en un área boscosa, debajo del Puente Paso del Indio, en Vega Baja, informó la Policía.

El hallazgo ocurrió cuando personal del municipio de Vega Baja se encontraba realizando trabajos de limpieza en este lugar. De inmediato, se activó a agentes adscritos a la División de Crímenes Mayores y de Vehículos Hurtados de Bayamón para investigar los hechos.

“Según se indicó en el lugar hay una osamenta al lado de un vehículo abandonado, cuya procedencia está siendo investigada por personal de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón. Mientras, el personal del Instituto de Ciencias Forenses (acudió) al lugar para continuar con la investigación de rigor”, detalla el informe policiaco.