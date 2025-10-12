Un hombre de 88 años denunció haber sido víctima de una apropiación ilegal tras retirar $4,500 de un banco y luego ser distraído por una mujer cerca de su residencia en el barrio Mucarabones, en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que realizó el retiro en una institución bancaria ubicada en el centro comercial Drive Inn Plaza, en Bayamón. Al llegar a su casa, colocó el dinero encima de un mueble. Poco después, salió a cerrar el portón de su propiedad cuando una mujer se le acercó alegando que había chocado su vehículo.

El hombre verificó y no observó daños, pero en ese momento notó que un individuo abordó un vehículo color gris oscuro y se marchó del lugar. Al regresar al interior de su hogar, se percató de que el dinero ya no estaba.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continúan la investigación para esclarecer los hechos.