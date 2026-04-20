El colmado El Mambo, ubicado en la carretera PR-997 del barrio Destino, en Vieques, fue asaltado esta mañana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, a eso de las 7:40 a.m. de la mañana de hoy lunes, un hombre con el rostro cubierto mediante fuerza e intimidación, empujó a la empleada, apropiándose de $ 3,500 en efectivo y tres cartones de cigarrillos valorados en $336.

La perjudicada resultó ilesa, mientras que el delincuente abandonó el negocio con rumbo desconocido.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.