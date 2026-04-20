El colmado El Mambo, ubicado en la carretera PR-997 del barrio Destino, en Vieques, fue asaltado esta mañana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, a eso de las 7:40 a.m. de la mañana de hoy lunes, un hombre con el rostro cubierto mediante fuerza e intimidación, empujó a la empleada, apropiándose de $ 3,500 en efectivo y tres cartones de cigarrillos valorados en $336.

La perjudicada resultó ilesa, mientras que el delincuente abandonó el negocio con rumbo desconocido.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

Relacionadas

  1. Policía interviene con 127 conductores ebrios en una semana