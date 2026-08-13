Un enmascarado perpetró un robo domiciliario en la tarde de ayer, miércoles, en la urbanización Villa Rita, en Guaynabo, donde se apropió de miles de dólares en efectivo y prendas, según informó la Policía.

De acuerdo con la querellante, el asaltante armado, que estaba vestido con ropa negra y guantes, logró acceso a su residencia e interceptó a un empleado de mantenimiento a quien obligó bajo amenaza de muerte con un arma de fuego a llevarlo hasta el interior de su hogar y mostrarle el lugar donde se encontraba la caja fuerte.

En ese momento el delincuente escuchó a la propietaria de la residencia cuando tosió en el baño y la envió a buscar con el empleado, atándola también de manos y pies con cintas plásticas para obligarla a que le facilitara el dinero y las prendas.

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El sospechoso se apropió de aproximadamente $205,000 en efectivo, además de prendas cuyo valor no fue estimado.

Para lograr escapar, se apropió ilegalmente del vehículo de la querellante, marca Mini Cooper, color negro y del año 2024, el cual fue recuperado posteriormente en una de las calles aledañas a la casa.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.