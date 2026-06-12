El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario (Lela) el 11 de agosto de 2025, continúa este viernes en la mañana en la sala del juez Luis S. Barreto, del Tribunal de Aibonito.

Luego de que se abrieran trabajos en sala, la Fiscalía indicó que no tenía testigos disponibles y el juez los mandó a buscar lo que provocó un receso.

Minutos después, apareció una testigo del Instituto de Ciencias Forenses. Tras la demora, el juez le dio regaño para que fueran puntuales.

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El miércoles, durante el décimo día de juicio, se anunciaron nuevas estipulaciones de los testimonios de tres investigadores forenses de vehículos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) quienes analizaron y levantaron evidencia del automóvil de Cabrera Rivera y del agente Leonel Alicea Vázquez, de la División de Homicidios de Aibonito, quien citó a Elvia Cabrera a comparecer al tribunal para la radicación de cargos, ocupó uno de los vídeos de seguridad y entrevistó a varios testigos.

30 Fotos El crimen de una joven que ha consternado a Puerto Rico.

Anteriormente, declaró Yandriel Dávila Feliciano, de 18 años, un amigo de la víctima quien dijo que durante la pelea vio a la acusada sacando de su cartera “algo” que no pudo describir, no obstante, explicó que no sabe que hizo con el mismo.

Al ser confrontado por el licenciado Yan Carlos Maysonet Hernández, integrante del equipo de defensa encabezado por la licenciada Mayra López Mulero y Alberto Rivera Ramos, admitió que la información no fue incluida en el documento redactado a base de la entrevista que le realizó un agente el día de los hechos a las 4:00 p.m. en la que estableció que le dijo todo lo que escuchó y observó.

También se dio a conocer que no se le tomó declaración jurada.

Durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto, el joven narró que esa noche llegó al pueblo para la actividad del Cierre del Verano a eso de las 9:00 p.m. en un automóvil Toyota Corolla color rojo del año 1994 para encontrarse con sus amistades entre ellas Dylan, Paola, Yaleixis (prima de Lela), Adrián y Gabriela Nicole.

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De ahí pasaron a un área conocida como el monumento en las inmediaciones de los negocios El Maestro Liquor Store y la Placita Martínez, llevaron a Adrián a su residencia, continuaron en dos automóviles a una cantina rodante de venta de tripletas que estaba cerrada y finalmente regresaron al desvío Roberto Colón, donde se estacionaron.

Estaba Paola discutiendo por teléfono con su hermana Miriatny y la escuchó decirle que si había tanto problema que llegara al desvío. En ese momento vio caminando hacia el lugar a Anthonieska, Gabriela “Gaba” Figueroa Betsaida (quien ya testificó), Lechandra, dos menores y dos mujeres de las cuales no recuerda el nombre.

Todavía en ese momento Gabriela Nicole estaba recostada de la barranda del lado derecho de la carretera.

Se acercaron caminando Elvia Cabrera y su hija Antiany y llegó una guagua Suzuki Vitara verde, de la que se bajó un joven identificado como Luis Gustavo y el otro Papucho, iniciando una conversación con el grupo en el que estaba el testigo que para la fecha de los hechos tenía 17 años y no fue identificado durante la transmisión del Poder Judicial.

Luego, vio a Anthiany peleando “bastante alterada” con Lismary (hermana mayor de Lela) “como si le estuviera reclamando algo”, pero decidió dar la espalda y continuar hablando con el ahijado de su mamá.

Mientras eso ocurría “Lela” seguía sentada en la baranda detrás de su hermana. Cuando llega su mamá Lisandra Rosario, quien cuestionó qué ocurría con Lismary su hija mayor, alegó que Antiany agarró por el pelo a Lismary y le dio un puño en el rostro y Lisandra se acercó a separar a su hija.

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Este le avisó a Reinaldo lo que sucedía con Lismary porque era su novia, intervienen. Se unen a la pelea Gaba y Paola y en ese momento aseguró que Elvia Cabrera estaba a varios pies de distancia de la pelea con una cartera en su hombro.

“Alzo mi vista y veo a unos pies de distancia una cartera. Ella (Elvia) saca algo de la cartera que no sé describir”, expuso el testigo que la describió como grande y cuadrada.

Sobre el mismo particular, leyó una cita del documento de la entrevista que le realizaron: “en medio de la pelea yo vi a Elvia que sacó algo que no sé describir dentro de su cartera y se fue para la pelea”. Al preguntarle hacia dónde se dirigió la acusada, repitió “no la vi”.

“Yo suelto a Lismary y voy a intentar separar a Lisandra (de Elvia)... Escucho que Dylan grita Lela no. Cuando volteo la vista Lela estaba a unos pies de distancia, yo diría unos nueve pies de distancia y la veo tirada en el piso, en el paseo del desvío a mano derecho exactamente detrás de mi vehículo”, narró el joven.

Se supone que este testimonio reforzara el de Bethsaida Caratini Ortiz, quien a pesar de que alegó que no presenció el momento del asesinato, aseguró que pudo ver a Cabrera Rivera sacar un objeto de su cartera y se lo entregó a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada por los mismos hechos.

Logró sacar a Lisandra de la pelea y levanta a “Lela”. El testigo, que estaba todo vestido de blanco, subrayó que al ver que se manchó su ropa con sangre la soltó porque quedó en “shock”.

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Su amigo Reinaldo lo sacudió y le pidió ayuda para montar a Gabriela Nicole en el carro de Dylan y la cargaron.

Aseguró que Anthonieska estaba peleando con “Lela”, sin aportar más detalles.

Cuando viró en U para llevarla al hospital Menonita de Aibonito, quedó de frente a “Gaba” y a “Antho”, quienes le hicieron señas (no precisadas) y esta última dijo que estaba “bien alterada”.

Durante el turno de recontrainterrogatorio, el testigo admitió que no le habló al investigador sobre el presunto puño que le dio Anthiany a Lismary, sobre la presencia en la pelea de Gaba y Paola, ni que Lisandra hubiese intentado separar a su hija.

Tampoco surge que había visto a Elvia con una cartera en el hombro, ni su descripción, ni la del supuesto objeto que sacó.

No mencionó que Elvia y Lisandra pelearan esa noche, tampoco que Anthonieska hubiese pegado a Gabriela Nicole contra un vehículo para agredirla ni vio quien cometió la agresión que acabó con su vida.

Respondió que no declaró ni conocía sobre un plan para cometer los hechos.